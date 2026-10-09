Создателя «Рыбаря» задержали в Черногории. Что случилось? Что известно об операции против команды Z-канала

Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук оказался в центре операции черногорских силовиков. По данным местной газеты Vijesti, утром 9 октября в городе Рисан задержали самого Звинчука, его жену Валерию и ещё троих сотрудников проекта.
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