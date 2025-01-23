Петербургских депутатов пересадят на российские авто уже в этом году

В ЗакС пока поступили только 10 кроссоверов. Власти Петербурга закупили машины отечественной сборки. На них пересадят депутатов ЗакСа уже в этом году, рассказал председатель городского парламента Александр Бельский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии