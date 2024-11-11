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Российские войска уничтожили почти 10 тысяч бойцов ВСУ в ЛНР за неделю

Военнослужащие российской группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» за неделю (с 2 по 8 ноября) уничтожили 9,6 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых были и иностранные наемники, на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

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