Военнослужащие российской группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» за неделю (с 2 по 8 ноября) уничтожили 9,6 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых были и иностранные наемники, на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).