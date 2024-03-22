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Закон, порядок, государство

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Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске

Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске

Площадь нового медцентра превысит 33 тыс. квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ».

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