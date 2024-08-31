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Политолог Семеновский назвал виновных в атаке на Белгород из РСЗО Vampire

Россия обязана привлечь политическое руководство Чехии к ответственности за атаку на Белгород, в которой использовалась поставленная чешскими партнерами система залпового огня Vampire путем украинских боевиков.

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