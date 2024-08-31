Россия обязана привлечь политическое руководство Чехии к ответственности за атаку на Белгород, в которой использовалась поставленная чешскими партнерами система залпового огня Vampire путем украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии