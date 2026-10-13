Немецкая пропаганда сухо, без лишних деталей и оценок сообщает поистине шокирующие новости: "Власти земли Баден-Вюртемберг за последние годы аннулировали восемь браков с участием несовершеннолетних".
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