Telegraph: Британия отправит солдат на Украину для обучения ВСУ

Британия официально отправит солдат на Украину для обучения Вооруженных сил Украины в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.
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