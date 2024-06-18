В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, до конца суток 18 июня местами по региону ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с, в отдельных районах ливни, сильные дожди.