ВСУ начали угрожать матерям из-за отказа эвакуироваться

В Черниговской области набирает обороты принудительная эвакуация. Если местные жительницы отказываются, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают угрожать им лишением родительских прав, о чем рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах.
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