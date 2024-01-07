БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 316 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
  • Александр Ткаченко
    Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.Наглая политика, ...
  • Наталия Шумакова
    Не говори за всех, боец диванный, лучше мозги включи.Наш МИД припугнул...

Государственная измена экс-премьера Польши Моравецкого

Государственная измена экс-премьера Польши Моравецкого

Польское издание "Mysl Polska" обвиняет правительство ушедшего в отставку Моравецкого в государственной измене, выразившейся в почти полном опустошении государственных арсеналов:-  Польша разоружилась.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Пан мерзавецкий очень удачно сдал металлолом. На безбедную старость ему хватит😊😊😊
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16 час.
Часовщик
Надеялись поживится за счет России,а тут облом.И остались тупые ляхи без оружия.А еще и пиндосы кинули,с корейцами.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Косоротый обломался
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2 час.

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