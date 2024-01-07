Польское издание "Mysl Polska" обвиняет правительство ушедшего в отставку Моравецкого в государственной измене, выразившейся в почти полном опустошении государственных арсеналов:- Польша разоружилась.
Государственная измена экс-премьера Польши Моравецкого
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Пан мерзавецкий очень удачно сдал металлолом. На безбедную старость ему хватит😊😊😊
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16 час.
Часовщик
Надеялись поживится за счет России,а тут облом.И остались тупые ляхи без оружия.А еще и пиндосы кинули,с корейцами.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Косоротый обломался
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2 час.
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