Ливенские белки получили подарок от орловцев

Этой осенью в Орловской области проходила акция по сбору семян дуба. Орловские лесники поставили перед собой задачу собрать порядка 2 тонн желудей, чтобы позднее использовать их для посадки новых деревьев.
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