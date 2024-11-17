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Ливенские белки получили подарок от орловцев

Ливенские белки получили подарок от орловцев

Этой осенью в Орловской области проходила акция по сбору семян дуба. Орловские лесники поставили перед собой задачу собрать порядка 2 тонн желудей, чтобы позднее использовать их для посадки новых деревьев.

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