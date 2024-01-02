Постпред Франции при ООН пообещал несколько собраний в январе по Украине

Есть вероятность, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в январе несколько встреч по поводу конфликта на Украине, заявил 2 января постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер на пресс-конференции.
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