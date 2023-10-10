Житель Забайкалья умер после операции по уменьшению желудка

В Забайкальском крае мужчина скончался в одной из больниц после операции по резекции желудка. По данному факту региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело, расследование которого затем прекратили.
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