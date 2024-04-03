Politico: сдерживать русскую армию станет невозможно, когда она сконцентрирует удар на одном участке

На Украине назвали момент, когда обрушится оборона – риск существенный.Как только русская армия сконцентрирует силы на одном конкретном участке фронта и нанесет массированный удар, оборона Украины не выдержит.
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