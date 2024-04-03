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Царьград

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Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    Я конечно диванный эксперт, но всё же скажу, а не пробовали этот сброд (рада) бомбонуть? чтоб за метлой (язык) следил..."Бессильная злоба...
  • Людмила Заколодкина
    👍Мигранта-подростк...

Politico: сдерживать русскую армию станет невозможно, когда она сконцентрирует удар на одном участке

Politico: сдерживать русскую армию станет невозможно, когда она сконцентрирует удар на одном участке

На Украине назвали момент, когда обрушится оборона – риск существенный.Как только русская армия сконцентрирует силы на одном конкретном участке фронта и нанесет массированный удар, оборона Украины не выдержит.

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