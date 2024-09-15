«Троянский конь»: как микропластик проникает в организм и можно ли от него спастись

Российский космический корабль «МС-26» стартовав с Байконура в среду. Уже через три часа экспрессом успешно доставил очередной экипаж для международной космической станции и вписал новую рекордную веху в историю освоения безвоздушного пространства.
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