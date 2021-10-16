Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Медвежий уголБизнес и финансыРоссия поразила Запад рекордными накоплениями Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ТихомироваМожет надо уже развивать свою страну , а не складывать в кубышку.Народ бедствует, нищает год от года. Стыдно , деньги есть , но не про нашу честь...Дед ЩукарьБуду судить по себе. Мы с женой пенсы. Если бы я и жена не курили, то сэкономили бы 7000 в месяц. Если бы мы в свое время не взяли кредиты, которые мы просто проср..., пардон, прожрали, то было бы еще 15000. Ну и по мелочи любим чё-нить приобрести. Получается, что той нашей тридцатки хватало бы за глаза. Плюс еще подрабатываем, не сидеть же дома. За год можно было и на вояж по Золотому Кольцу накопить. Но увы, бедствуем.))Агрофена ИвановаА Россию и развивают - си СДЕЛАНО У НАС !Агрофена ИвановаУ НАС НА ДВОИХ ТОЖЕ ТРИДЦАТНИК--( после нового года на 2 т р больше будет) НЕ КУРИМ НЕ ПЬЁМ-- ЕДИМ - ЧТО ХОТИМ- ВСЁ ЕСТЬ И ДОМ И ЗЕМЛЯ 8 СОТОК- ПОСТРОИЛИСЬ - КОГДА БЫЛО ПО 60 ЛЕТ-- ВСЁ ЧТО НАДО В ДОМ - ЗАРАБОТАЛИ И ОДЕЖДУ ТОЖЕ.... ТАК ПО МЕЛОЧАМ - ТРУСИКИ- ИЛИ ОБУВКУ КАКУЮ ПОКУПАЕМ .. ДЕТЯМ - ВНУКАМ- А ИХ 12 ЧЕЛ ПОДАРКИ ДЕЛАЕМ-- НЕ БЕДСТВУЕМ-- ЕЩЁ И ОТКЛАДЫВАЕМ-- )))))) ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ- НА МОРЯ ОКЕАНЫ- САНАТОРИИ ПО МОЛОДОСТИ НАЕЗДИЛИСЬ....СЕЙЧАС ПОКОЙ- БОЛЬШЕ ничО не надо! )))) нам по 75.!Последний разв ГеленДжике были в 70 лет!!!Дед ЩукарьА нам моря хватает. Из окна видно круглый год.)) Вот Россию бы посмотрели. Машина есть, оба рулим и ... пока мечтаем.))Агрофена ИвановаА что на неё смотреть- откройте любое место - полно фоток!!!))))например--- Раменское- сегодня-- и увидите где я живу,,,,)))) или Алтай!!!! А по мне сейчас лучше места- где живу-- ничего прекрасней нет!!!"Только вот в жару- душновато!Агрофена Ивановабрехня! Богатеет с каждым годом!!!АЛИСАblogerИ у нас тридцатник на двоих,все есть, уже ничего не хочется. Иногда дочке подбрасываем (путинскую двадцатку перевели ей). Свой дом, но на огород уже сил нет (нам за 70), проще купить.Комментировать
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