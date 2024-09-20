Спецслужбы США заинтересовались удаленным постом Маска

Секретная служба США начала проверку в отношении Илона Маска из-за его поста в соцсети Х. Ранее бизнесмен опубликовал пост, в котором удивился, что никто до сих пор не попытался убить президента США Джо Байдена или кандидата в президенты Камалу Харрис.