Спецслужбы США заинтересовались удаленным постом Маска

Секретная служба США начала проверку в отношении Илона Маска из-за его поста в соцсети Х. Ранее бизнесмен опубликовал пост, в котором удивился, что никто до сих пор не попытался убить президента США Джо Байдена или кандидата в президенты Камалу Харрис.
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