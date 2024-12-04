Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Очень хотелось бы знать, а Блинкен послал бы своего сына на войну в 18 лет?Блинкен: многие с...
  • Александр Жигилий
    Надо убирать Наебулину и ставить на ЦБ Глазьева или другого адекватного экономиста, для скорейшей коррекции развития ...Набиуллина: инфля...
  • Владимир Петров
    Какое православие у хохлопидоров, управляемых жидами...Священник Гуляев ...

Минпромторг России предложил разрешить допуск к тяжелым производствам с 16 лет

Минпромторг России предложил разрешить допуск к тяжелым производствам с 16 лет

В России предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам гражданам с 16 лет. Минпромторг предлагает внести соответствующие изменения в постановление кабмина с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх