Минпромторг России предложил разрешить допуск к тяжелым производствам с 16 лет

В России предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам гражданам с 16 лет. Минпромторг предлагает внести соответствующие изменения в постановление кабмина с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, сообщает ТАСС.