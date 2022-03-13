Рой Кин: «Роналду – гений. Почему люди думают, что он не может приносить пользу?»

Рой Кин назвал Криштиану Роналду гением после его хет-трика «Тоттенхэму». «Роналду выглядел злым, он играл с большой агрессией.

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