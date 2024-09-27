В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА Новости и госсовета Крыма, бандитизмом и стремлением задавить правду.