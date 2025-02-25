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Сёрфер Дэйв Пирсон: Как укус акулы вдохновил на создание клуба поддержки

Сёрфер Дэйв Пирсон: Как укус акулы вдохновил на создание клуба поддержки

Сёрфер Дэйв Пирсон вспомнил атаку акулы у берегов Нового Южного Уэльса. Восстановившись после ранения, он создал клуб поддержки для людей, переживших нападения диких животных.

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