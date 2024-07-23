Валуев считает странным отказ игроков киевского «Динамо» пожимать руки футболистам сербского «Партизана»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление киевского «Динамо» об отказе украинского клуба от рукопожатий с футболистами сербского «Партизана» перед матчами квалификации Лиги чемпионов.
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