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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук об апелляции ФХР в CAS: «Мы видим, как наши европейские партнеры настроены. Но такие шаги – это правильно. Под лежачий камень вода не течет»

Президент « Шанхая » Илья Ковальчук высказался об иске ФХР в CAS.  Ранее Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о недопуске сборных к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея.

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