Ковальчук об апелляции ФХР в CAS: «Мы видим, как наши европейские партнеры настроены. Но такие шаги – это правильно. Под лежачий камень вода не течет»

Президент « Шанхая » Илья Ковальчук высказался об иске ФХР в CAS. Ранее Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о недопуске сборных к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея.