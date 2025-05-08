Журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS раскрыл намерения США в конфликте на Украине. По его словам, Вашингтон никогда не ставил цель добиться победы Киева, а использовал его в стремлении дестабилизировать Росси.
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