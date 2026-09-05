Сын Ратко Младича поблагодарил Россию за поддержку сербов

На церемонии в Белграде сын генерала Ратко Младича выразил благодарность России за поддержку семьи и участие русских добровольцев в конфликте боснийских сербов в 90-е.
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