Доктор нашел способ избавиться от отеков

Секрет раскрыл врач Александр Мясников. Избавиться от отеков можно, если следовать простым правилам. Так считает врач Александр Мясников, заявление он сделал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
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