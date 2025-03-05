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Доктор нашел способ избавиться от отеков

Доктор нашел способ избавиться от отеков

Секрет раскрыл врач Александр Мясников. Избавиться от отеков можно, если следовать простым правилам. Так считает врач Александр Мясников, заявление он сделал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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