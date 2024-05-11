Маск заявил о высокой нагрузке на спутники из-за мощной магнитной бури

Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что выпускаемые его предприятием интернет-спутники Starlink испытывают повышенные нагрузки из-за мощной геомагнитной бури.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии