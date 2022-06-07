"Вводят уже сейчас". Япония приняла новое решение в отношении россиян

"Вводят уже сейчас". Япония приняла новое решение в отношении россиян

Япония приняла новое решение в отношении россиян. Речь идет о санкциях против Россельхозбанка, Белорусского банка развития и реконструкции, а также Московского кредитного банка.

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