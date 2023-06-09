В утренней сводке начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об уничтожении живой силы и техники противника на южно-донецком и запорожском направлениях.
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