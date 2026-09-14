Трамп решит, возобновят ли США переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по возобновлению переговоров с Ираном. По его словам, Тегеран стремится к скорейшему заключению сделки, однако условия должны быть выгодны Вашингтону.
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