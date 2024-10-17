Установка панорамных и французских окон в многоквартирных домах требует согласования с соседями

В России введен новый порядок установки панорамных и французских окон в многоквартирных домах. Ранее многие владельцы квартир устанавливали такие окна без согласия соседей, но после недавнего решения Верховного суда такая практика может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям.