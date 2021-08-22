Виралайф

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КОТ
    Это, как-бы, предвыборная подачка? Сейчас многие клюнут. Как и на закон об увеличении пенсионного возраста. Платит го...В сентябре россия...
  • Владимир 123
    С Украиной ,в свое время,отношения тоже были на высоком уровне и что в итге получили....Президент Путин: ...
  • kirgetovamn Киргетова
    ЕС навязчиво втюхивает России проходимца, уголовника, социопата Навального как героя и политика - освободителяЕС повторил стары...

Талибы тоже не хотят умирать

Талибы тоже не хотят умирать

Талибы отступают под напором освободительной армии из Панджшерской долины. Среди нынешних хозяев Кабула немало приспособленцев, просто выбравших более сильную сторону, сейчас они потрясены оказанным им сопротивлением со стороны «Северного альянса».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх