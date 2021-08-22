Талибы тоже не хотят умирать

Талибы отступают под напором освободительной армии из Панджшерской долины. Среди нынешних хозяев Кабула немало приспособленцев, просто выбравших более сильную сторону, сейчас они потрясены оказанным им сопротивлением со стороны «Северного альянса».
Талибы отступают под напором освободительной армии из Панджшерской долины. Среди нынешних хозяев Кабула немало приспособленцев, просто выбравших более сильную сторону, сейчас они потрясены оказанным им сопротивлением со стороны «Северного альянса».
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