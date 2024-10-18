Экономист Лобода: период охлаждения по кредитам нужен для безопасности россиян

Период охлаждения по потребкредитам – это важный инструмент, повышающий безопасность граждан. После одобрения кредита банк будет заниматься проверкой запроса, чтобы исключить вмешательство мошенников, объяснил в беседе с RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
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