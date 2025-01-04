Собянин: За 10 лет число кружков и секций для детей в Москве выросло почти вдвое

Количество секций и кружков постоянно растет В настоящее время в Москве школьники участвуют в более чем 135 тысячах кружков и секций дополнительного образования, охватывающих различные направления — от футбола до робототехники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.