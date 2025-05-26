ТАСС: в Отрадном афроамериканец пытался застрелить российских штурмовиков

Российские военные встретили в поселке Отрадном в ДНР чернокожего бойца Вооруженных сил Украины. Он не захотел сдаваться в плен и погиб, сообщил ТАСС стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пумба.