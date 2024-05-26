"Не пора ли всем приезжим дать пинка?!"

В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом Беспрецедентная наглость мигрантов, проживающих на территории России, может вынудить власть начать принимать действенные и жесткие меры в их отношении.
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