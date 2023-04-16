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В Самарской области сотрудники полиции и общественники встретились с ветераном органов внутренних дел

В Самарской области сотрудники полиции и общественники встретились с ветераном органов внутренних дел

В преддверии Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск России юрисконсульт Управления МВД России по городу Тольятти старший лейтенант внутренней службы Борис Олейник и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин пришли в гости к ветерану органов внутренних дел – Зое Такташевой.

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