В Самарской области сотрудники полиции и общественники встретились с ветераном органов внутренних дел

В преддверии Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск России юрисконсульт Управления МВД России по городу Тольятти старший лейтенант внутренней службы Борис Олейник и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин пришли в гости к ветерану органов внутренних дел – Зое Такташевой.