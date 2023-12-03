Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Евсеева
    цены в Калининграде  немерено растут каждый день.Один щелчок рубил...
  • Юрий Золотарев
    ВЫРУБАТЬ прибалтийских подонков без пощады!! Хуже них - только бандероЖОпы!!!Один щелчок рубил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Наконец-то толковый коммент. А то понабежали идиоты , либерастня и провокаторы ципсошники. Эти идиоты так и не поняли...План либералов ра...

Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости

Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости

Вот как-то так, представьте себе. Pravda.Ru Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости — банки и экономисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх