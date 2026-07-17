«Он не заслужил света»: Захарова ответила послу ФРГ цитатой из Булгакова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видео посольства Германии, где завершающий свою работу в Москве посол Александер Ламбсдорф в шляпе сравнивается с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».
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