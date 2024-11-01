Украинцы не поддерживают политику «просроченного президента» Владимира Зеленского и не хотят продолжения конфликта с Россией, однако США запретили проводить президентские выборы в стране, чтобы и дальше использовать Украину в своих целях.
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