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Москвичка обнаружила на загородном участке построенный за зиму чужой дом

Жительница Москвы Ирина Бардина обнаружила на своем загородном участке новый дом, который был построен в зимний период.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;выяснилось, что он уже был передан в аренду и продан по решению местных властей. Несмотря на наличие документа о праве собственности на землю, в мае 2023 года она была признана бесхозной и передана в аренду на 13 лет, а затем в мае 2024 года продана за 80 тысяч рублей.&quot; То-есть &quot;местные власти&quot; просто-напросто украли чужую собственность. 2023 год, срок давности еще не прошел. Это не &quot;превышение полномочий&quot; и не &quot;самоуправство&quot;. Это &quot;противоправное отчуждение собвтенности&quot;, другими словами кража. Сумма какая-то подозрительно маленькая. Интересно, кто &quot;покупатель&quot; краденого - не родственник ли &quot;местных властей&quot;?
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