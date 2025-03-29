Москвичка обнаружила на загородном участке построенный за зиму чужой дом

Вадим Кузнецов

"выяснилось, что он уже был передан в аренду и продан по решению местных властей. Несмотря на наличие документа о праве собственности на землю, в мае 2023 года она была признана бесхозной и передана в аренду на 13 лет, а затем в мае 2024 года продана за 80 тысяч рублей." То-есть "местные власти" просто-напросто украли чужую собственность. 2023 год, срок давности еще не прошел. Это не "превышение полномочий" и не "самоуправство". Это "противоправное отчуждение собвтенности", другими словами кража. Сумма какая-то подозрительно маленькая. Интересно, кто "покупатель" краденого - не родственник ли "местных властей"?