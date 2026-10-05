Фестиваль Лундстрема в Забайкалье собрал рекордные 18 тысяч зрителей

Фестиваль, посвященный 110-летию со дня рождения джазового музыканта, композитора и дирижера Олега Лундстрема, посетили более 18 тысяч человек в онлайн- и офлайн-форматах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ноябрьский хроног...
- Ноябрьский хроног...
- Ноябрьский хроног...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым