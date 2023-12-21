В 12 детских поликлиниках Ивановской области плановые осмотры малышей проводят по принципу «Ромашка»Бережливую технологию внедрили в 6 детских поликлиниках Иванова, медучреждениях Кохмы, Родников, Фурманова, Тейкова, Лежнева и Палеха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)