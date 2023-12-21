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Иваново

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В 12 детских поликлиниках Ивановской области плановые осмотры малышей проводят по принципу «Ромашка»

В 12 детских поликлиниках Ивановской области плановые осмотры малышей проводят по принципу «Ромашка»

В 12 детских поликлиниках Ивановской области плановые осмотры малышей проводят по принципу «Ромашка»Бережливую технологию внедрили в 6 детских поликлиниках Иванова, медучреждениях Кохмы, Родников, Фурманова, Тейкова, Лежнева и Палеха.

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