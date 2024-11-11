Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Павлу Клименко

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно генерал-майору Павлу Клименко, погибшему при ударе FPV-дронов киевского режима в населенном пункте Красногоровка в Донецкой Народной Республике.
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