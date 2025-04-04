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Экономический раунд: Россия уклоняется от санкций, Набиуллина держит ставки, а бизнес в нокауте

Экономический раунд: Россия уклоняется от санкций, Набиуллина держит ставки, а бизнес в нокауте

4 апреля 2025 года стало поворотным для экономики России: стратегия уклонения от санкций США открыла новые возможности, жесткая монетарная политика ЦБ сохраняет стабильность, но тормозит рост, а региональные кризисы требуют срочных реформ.

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