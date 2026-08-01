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Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»

Главный тренер « Локомотива »  Михаил Галактионов прокомментировал поражение от « Динамо » Махачкала (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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