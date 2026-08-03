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Всё о женщинах

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Дочь шейха Дубая снялась для модного журнала

Дочь шейха Дубая снялась для модного журнала

Дочь шейха Дубая, принцесса Махра снялась для арабской версии журнала Marie Claire. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

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