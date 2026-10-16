Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к шести годам колонии общего режима за публикацию в интернете комментариев с оправданием терроризма, а также за выращивание и хранение наркотических средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Агенты Киева сред...
- "Орешник" ждали? ...
- GS Минфин Украины оц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым