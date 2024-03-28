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"Мы попали в сложное положение": Названы главные вызовы России

"Мы попали в сложное положение": Названы главные вызовы России

Экс-министр Госбезопасности ДНР чётко обозначил, какие проблемы ждут Россию в ближайшее время, как с этим связан теракт в "Крокусе" и к каким "эпохальным" сложностям придётся готовиться каждому гражданину.

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