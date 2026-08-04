В селе Республики Алтай возводят 800-метровую дамбу

В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершается строительство защитной дамбы в селе Тебелер. Коммунальные службы начали работы заранее, чтобы избежать проблем с подтоплением в предстоящий сезон, сообщает пресс-служба администрации Кош-Агачского района в канале в MAX.